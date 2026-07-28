Onda comunica el fin de todas las restricciones sobre el uso del agua en el municipio

El Ayuntamiento de Onda (Castellón) ha levantado ya todas las restricciones dictadas hasta el momento sobre el uso del agua de la red por parte de la población, según ha informado esta tarde en un comunicado.

Este Ayuntamiento había restringido este lunes el consumo de agua para beber, cocinar o preparar alimentos en el municipio "hasta que los análisis confirmen que el suministro vuelve a ser completamente seguro".

Trasladaba así a sus cerca de 26.200 vecinos las recomendaciones y restricciones emitidas por el Departamento de Salud Pública de Castellón tras este incendio forestal, que sigue activo.

No obstante, en su última comunicación, este Departamento de Salud ha especificado que, para aquellos municipios en los que el desalojo por el incendio ha afectado sólo a algunos barrios -como es el caso de Betxí, Onda y La Vall d’ Uixó-, dado que su sistema de abastecimiento ha continuado funcionando, no han de aplicar las restricciones señaladas.