La radio ha salido hoy del estudio para instalarse en la Universitat Jaume I. El alumnado del Grado en Periodismo ha celebrado el Día Mundial de la Radio con un taller práctico en el que ha preparado y emitido en directo un magazín y un informativo, en coordinación con Onda Cero Castellón.

La actividad se ha desarrollado en el marco de las asignaturas Información Radiofónica (segundo curso) y Edición y Programas Informativos en Radio y Televisión (tercer curso), impartidas por las profesoras Bárbara Villuendas y Silvia Marcos.

Durante la mañana, el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales se ha transformado en una auténtica redacción radiofónica. Profesionales de Onda Cero han compartido con el estudiantado sus rutinas diarias y les han mostrado cómo se trabaja una noticia y cómo se cierra una escaleta bajo la presión del directo.

Los estudiantes han tenido además la oportunidad de entrevistar a distintos invitados que han participado tanto en el magazín Más de Uno Castellón como en el informativo local emitido en directo desde la UJI. Entre ellos, el promotor musical y director del SOM Festival, Juan Carlos Vidal; el jefe de prensa del CD Castellón, Marc Guidotti; el jefe de prensa de Amics del Bàsquet Castelló, Marc Calduch; la trabajadora social Andrea García; la coordinadora de voluntariado de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Castellón, Carol García; y el catedrático de Meteorología José Quereda.

Onda Cero celebra el Día Mundial de la Radio con el alumnado del Grado en Periodismo de la UJI | Diego Climent.

La emisora universitaria también se suma

La emisora universitaria www.radio.uji.es

también ha querido celebrar esta efeméride con una campaña especial en redes sociales. Los diferentes programas de su parrilla han presentado sus propuestas y han felicitado el Día Mundial de la Radio a través de vídeos publicados en Instagram y TikTok.

Además, se ha creado una lista de reproducción en YouTube para que la audiencia pueda conocer a las personas que colaboran y ponen voz a los distintos espacios de la emisora.

Por otra parte, la radio universitaria ha participado en el especial Informativo ARU, una pieza colaborativa producida por las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), dedicada este año al lema propuesto por la UNESCO: “La IA es una herramienta, no una voz”, disponible en IVOOX.