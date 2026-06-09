La ocupación hotelera del Grao supera el 95% durante la III edición del Festival Internacional del Viento

La III edición del Festival Internacional del Viento ha cerrado su celebración con un notable impacto turístico, alcanzando una ocupación hotelera del 95% en los establecimientos del Grao y del 89% en el conjunto de la ciudad durante el fin de semana del evento. Estas cifras mejoran de forma significativa los registros de la pasada edición, cuando la ocupación se situó en torno al 82%, y confirman la consolidación del festival como uno de los principales reclamos turísticos de Castellón.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha valorado muy positivamente estos resultados y ha señalado que “los datos de ocupación hotelera evidencian el impacto positivo que el Festival Internacional del Viento genera en la economía local y en la proyección turística de Castellón”. Según ha destacado, el crecimiento respecto a ediciones anteriores “demuestra la consolidación de esta cita como uno de los grandes acontecimientos del calendario turístico de la ciudad”.

Un impulso directo a la economía local

Miralles ha subrayado que el impacto del festival va más allá de la asistencia, ya que tiene una repercusión directa en sectores clave como la hostelería, el comercio, la restauración y los servicios turísticos. Durante todo el fin de semana, miles de visitantes han disfrutado de las playas, la oferta gastronómica y los recursos de la ciudad, generando actividad económica en el entorno.

Asimismo, ha destacado que este tipo de eventos refuerzan la estrategia municipal de promoción turística, al posicionar a Castellón como un destino dinámico capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales.

Cerca de 50.000 asistentes y más de 150 actividades

Según datos de ADEPLA, alrededor de 50.000 personas han participado en las distintas actividades programadas durante el festival. Las playas del Gurugú, el Pinar y el Serradal, así como el paseo Ferrandis Salvador y el entorno del Aeroclub, han concentrado una elevada afluencia de público durante las tres jornadas.

El programa ha incluido más de 150 actividades para todos los públicos, con talleres infantiles, exhibiciones deportivas, actuaciones musicales y propuestas de ocio familiar, consolidando el litoral castellonense como un gran espacio de encuentro.

La edición más internacional hasta la fecha

Esta tercera edición ha sido también la más internacional del festival, con la participación de 140 pilotos especializados procedentes de 22 países. Más de 800 cometas han llenado el cielo de Castellón con exhibiciones acrobáticas, trenes de cometas y grandes figuras aéreas, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento.

Gran éxito de participación en el Aeroclub

El Aeroclub de Castellón ha sido otro de los puntos con mayor afluencia. Los vuelos acrobáticos han reunido a numerosos asistentes, mientras que los bautismos de vuelo en avioneta han completado todas sus plazas, con cerca de 250 participantes.

Asimismo, las 2.500 plazas disponibles para vuelos en globo aerostático se han cubierto por completo, reflejando el elevado interés del público por las experiencias ofrecidas dentro de la programación del festival y consolidando el éxito global de esta edición.