Ocho años y medio de prisión por intentar matar al padre de su expareja en Castellón

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a ocho años y medio de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, considerando la atenuante de drogadicción. Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2023 en un bar del Grau de Castellón, cuando el condenado disparó contra el padre de su expareja.

La sentencia se dictó tras un acuerdo de conformidad entre las partes sobre los hechos, la calificación jurídica y las penas. Además, la Audiencia impuso un año de cárcel a la madre del condenado por los delitos de amenazas y obstrucción a la Justicia, tras comprobar que había intimidado a su exnuera y a sus padres para que retiraran una denuncia por maltrato contra su hijo.

Un amigo del agresor también ha sido condenado a dos años de prisión por encubrimiento, ya que le llevó en coche hasta el bar donde ocurrió el intento de asesinato, aunque desconocía los planes de su amigo.

El principal condenado deberá indemnizar a la víctima con 5.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas. Por su parte, la madre tendrá que pagar 3.000 euros a su exnuera por el daño psíquico y moral causado por las amenazas.

Según el relato de hechos probados, los disparos se produjeron sobre las siete de la tarde, después de que el condenado se enterara esa misma mañana de que su expareja le había denunciado en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Tras pedir a un amigo que lo llevara al bar, el hombre, armado con una pistola sin licencia, disparó contra el padre de su exnovia. La primera bala se encasquilló, pero los siguientes disparos impactaron en el glúteo y costado de la víctima, que logró refugiarse y sobrevivir al ataque.

Antes de estos hechos, la madre del condenado acudió a casa de sus exconsuegros e incluso a la heladería donde trabajaba la expareja de su hijo, para amenazar e insultar con la intención de que retiraran la denuncia.

La sentencia ya es firme.