Noveno día de huelga educativa en Castellón: Los sindicatos piden la dimisión de la consellera

Alrededor de 2.500 personas se concentraron este jueves frente a la sede territorial de la Generalitat Valenciana en Castellón en una protesta convocada por sindicatos y representantes de la comunidad educativa para reclamar mejoras en las condiciones laborales del profesorado, una mayor inversión en la educación pública y reclamar la dimisión de la Consellera de Educación, Carmen Ortí.

Durante la concentración, representantes sindicales criticaron la postura de la Conselleria de Educación en las negociaciones abiertas con el sector y reclamaron cambios en la propuesta planteada por la administración autonómica.

La secretaria de la Federación de Educación de CCOO en les Comarques del Nord, Herminia Montín, ha afirmado que los sindicatos esperaban “una propuesta más ambiciosa” por parte de la Conselleria y aseguró que el documento presentado es “totalmente y absolutamente insuficiente”. Montín sostiene que la administración educativa está “cerrada en la negociación” y defiende que las organizaciones sindicales sí están dispuestas a negociar.

En este sentido, ha señalado que los sindicatos participarán en una nueva mesa de negociación prevista para el domingo y ha pedido a la consellera que “si no es capaz de negociar, que dimita”. Además, ha defendido que las reivindicaciones del profesorado buscan “la mejora de la calidad y de las condiciones” en las que se atiende al alumnado.

Por su parte, Pau Pons, portavoz sindical en las comarcas de Castellón, ha asegurado que la “unidad sindical está intacta” y ha reclamado a la Conselleria “propuestas claras” y una negociación “seria”. Pons ha afirmado que parte del profesorado está reclamando la dimisión de la consellera de Educación, del secretario autonómico y del president de la Generalitat, al considerar que “la situación es insostenible”.

El representante sindical también ha criticado algunas políticas educativas del Consell, entre ellas la ley de libertad educativa y la financiación de la enseñanza concertada, y aha acusado a la Conselleria de intentar “enfrentar” a los sindicatos con las familias. Según dice, la movilización demuestra que “las familias y toda la comunidad educativa están con nosotros”.

La comunidad educativa se concentra frente a la sede del consell en Castellón | ocr

Pons aseguraademás que el profesorado quiere “volver a la normalidad” y regresar a las aulas “con dignidad”, reclamando mejoras laborales, retributivas y más recursos para los centros educativos.

En la misma línea, David Beltrán, responsable de Educación del sindicato CESID en la provincia de Castellón, ha remarcado que las reivindicaciones “no son solo un tema de retribución”. Beltrán ha hablado “una inversión real” en los centros educativos y ha denunciado deficiencias en infraestructuras y recursos de atención al alumnado con necesidades educativas.

Asimismo, los sindicatos piden una reclasificación del personal PAS y PAE.