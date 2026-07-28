La noche ha sido meteorológicamente tranquila en la zona del incendio de Vall d'Uixó

La noche ha sido meteorológicamente tranquila en la zona afectada por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), con brisas de flojas y vientos de 10 kilómetros por hora.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la noche han soplado brisas de tierra flojas y vientos descendientes desde las sierras hacia el fondo de los valles.

En estos momentos, la humedad en la zona está próxima al 80 %, superando el 90 % en zonas de sierra y la temperatura ronda los 20 grados en zonas planas y los 18 en zonas de sierra.

Aemet señala que es posible que las condiciones de visibilidad y calidad del aire en la zona no sean buenas debido a que se han formado inversiones térmicas en capas bajas a causa del enfriamiento por radiación nocturna, que se suman al viento flojo que hay esta hora.

El incendio afronta este martes su cuarto día todavía activo tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y aunque anoche ya se permitió la vuelta a casa de 6.000 vecinos de la Vall d'Uixó, aún permanecen evacuados la mayoría de los afectados por este fuego, que afecta además al Parque Natural de la Sierra de Espadán.