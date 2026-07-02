Nealis cierra su primer año como holding con 705 millones de euros de ingresos

La compañía Nealis ha cerrado su primer ejercicio completo como holding con unos resultados financieros récord, tras alcanzar unos ingresos de 705,8 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 22% respecto al año anterior.

El grupo ha elevado su beneficio bruto de explotación, el EBITDA, hasta los 85,2 millones de euros, un 41% más que en 2024, mientras que el beneficio neto ha crecido un 58% y se sitúa en 36,3 millones de euros.

Nealis ha destacado también el aumento de la inversión, que asciende a 75,5 millones de euros, un 36% más que el año anterior, así como el crecimiento de su plantilla hasta las 7.000 personas.

La compañía, especializada en servicios de agua y medioambiente, infraestructuras, instalaciones y hospitality, subraya que todas sus áreas de negocio han registrado crecimiento y expansión, junto a su impulso en digitalización e innovación.

Los resultados se enmarcan en la transformación del histórico Grupo Gimeno en Nealis, un proceso que, según la empresa, busca simplificar su estructura y reforzar su crecimiento con vistas al plan estratégico 2030, que contempla alcanzar los 1.000 millones de facturación y los 10.000 empleados.

La compañía ha avanzado además en proyectos en sectores como el agua, la energía, la construcción, la logística, el turismo y la innovación tecnológica, con presencia en distintos puntos de España y nuevas líneas de expansión.

Según el director general corporativo, José Luis Vilar, estos resultados “validan la estrategia de transformación” y permiten afrontar una nueva etapa de crecimiento sostenible y de expansión del modelo de negocio.