El Museu de Belles Arts de Castelló incorpora dos nuevos lienzos de Vicent Castell gracias a una donación

El Museu de Belles Arts de Castelló ha incorporado a su colección dos lienzos del pintor castellonense Vicent Castell Doménech (1871-1934) gracias a la donación realizada por la familia Javier Ordóñez Ramos.

El acto de entrega ha coincidido con el 181 aniversario de la creación del Museo Provincial de Bellas Artes y ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha agradecido la "generosidad desinteresada" de la familia por contribuir a enriquecer el patrimonio histórico y artístico de la provincia.

Las dos obras muestran la evolución artística de Vicent Castell hacia un estilo más cercano al impresionismo y representan a una misma modelo vestida con diferentes trajes tradicionales, reflejando los usos y costumbres de finales del siglo XIX y principios del XX.

Con esta incorporación, el Museu de Belles Arts amplía los fondos dedicados a uno de los artistas más destacados de Castellón, impulsor de la primera gran escuela de pintores castellonenses y figura clave en la vida cultural de la provincia.