Montanejos regula el acceso a la Fuente de los Baños durante Semana Santa para proteger el entorno

El Ayuntamiento de Montanejos volverá a implantar el sistema de control de acceso al paraje natural de la Fuente de los Baños durante los periodos de mayor afluencia, una medida que ya se ha aplicado en años anteriores para garantizar la sostenibilidad y conservación del enclave.

El acceso estará regulado del viernes 3 al lunes 6 de abril, del sábado 11 al lunes 13 de abril y del viernes 1 al domingo 3 de mayo. Fuera de estas fechas, hasta el inicio del verano, la entrada será libre y sin control de aforo.

El alcalde, Miguel Sandalinas, señala que “es una medida consolidada que ha demostrado ser eficaz para preservar un entorno único como la Fuente de los Baños y garantizar una experiencia adecuada tanto para vecinos como visitantes”.

Tarifas y ventajas:

Acceso general: 4,50 euros

Acceso especial (niños de 4 a 10 años y personas jubiladas): 3,50 euros

Gratuito para menores de 4 años y personas con diversidad funcional ≥25%, acreditando la condición

Los vecinos pueden acceder de forma ilimitada gracias a la Tarjeta Termal, que se solicita en la Oficina de Turismo.

Normas de uso del paraje:

No se permite el acceso con mascotas, comida abundante, neveras o fiambreras

Solo se permite un bocadillo y un litro de bebida por persona

Prohibido material de camping y flotadores o colchonetas

Las sillas solo pueden colocarse desde el puente hacia abajo, en dirección al río

Con estas medidas, Montanejos refuerza su modelo de turismo responsable, equilibrando disfrute y conservación de uno de sus espacios naturales más emblemáticos.