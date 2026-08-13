Miles de personas viven en las playas de Castellón un momento histórico con el eclipse total de sol

Miles de personas se han concentrado este miércoles en las playas de Castellón para contemplar el eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico excepcional que ha situado a la ciudad en el foco de la atención turística y científica internacional. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado el impacto del acontecimiento y el trabajo realizado durante más de dos años para aprovechar esta oportunidad y proyectar Castellón como destino turístico.

La jornada ha contado con diferentes escenarios, pantallas gigantes y retransmisiones en directo para seguir tanto las fases parciales como la totalidad del eclipse. La programación ha incluido la participación de divulgadores como Javier Santaolalla y Josep Calatayud, además de actividades culturales y espectáculos como el desfile ‘Los Guardianes’ y la representación ‘Helios y Selene’, creada expresamente para acompañar el fenómeno astronómico. El Planetari de Castelló también ha tenido un papel protagonista con conferencias, exposiciones, talleres y proyecciones desarrolladas durante las últimas semanas.

El Ayuntamiento ha destacado asimismo la llegada de turistas y aficionados a la astronomía procedentes de diferentes países, así como la presencia de medios de comunicación internacionales. Carrasco ha agradecido el trabajo de los más de un centenar de voluntarios y de todos los efectivos que han participado en el dispositivo de seguridad y organización, entre ellos Policía Local, Bomberos, Protección Civil, agentes de movilidad y servicios sanitarios. “Lo vivido en esta jornada nos debe de llenar de orgullo”, ha señalado la alcaldesa, que considera que el eclipse supone un impulso para posicionar Castellón como destino de un turismo de calidad y diversificado.