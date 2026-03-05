La mayor planta de hidrógeno verde en operación en España entra en su fase final de construcción en Castellón

La empresa conjunta entre bp e Iberdrola, a través de la sociedad Castellón Green Hydrogen S.L., ha alcanzado la fase final de construcción de la que será la mayor planta de hidrógeno verde en operación en España, ubicada en la refinería de bp en Castellón.

El proyecto, que contará con una potencia de 25 MW, ha alcanzado ya el 90 % de ejecución de la fase de montaje y dispone del 100 % de los equipos instalados en el terreno, incluido el sistema electrolizador suministrado por la compañía estadounidense Plug Power.

En los trabajos de construcción participan alrededor de 25 empresas españolas. Según han informado las compañías, el periodo de pruebas para verificar el funcionamiento y el rendimiento de los equipos comenzará en mayo de 2026.

Un paso clave para la descarbonización industrial

Este avance consolida el posicionamiento de bp e Iberdrola en el desarrollo del hidrógeno renovable en España, considerado un vector energético clave para reducir las emisiones en sectores industriales intensivos en energía. Carolina Mesa, vicepresidenta de hidrógeno para Europa y MENA de bp, ha señalado que los avances “son una gran noticia para el sector energético español”, ya que reflejan “progresos tangibles en un proyecto clave de descarbonización industrial” y consolidan a la refinería de bp en Castellón como un referente en el país.

Por su parte, Julio Castro, consejero delegado de Iberdrola Energía Sostenible España, ha destacado que la iniciativa representa “un ejemplo real de electrificación de la industria”, permitiendo reducir emisiones de CO₂ y reforzar la seguridad de suministro energético.

Energía renovable para producir hidrógeno verde

La planta contará con una inversión superior a 70 millones de euros y funcionará con electricidad renovable procedente de parques eólicos y plantas fotovoltaicas de Iberdrola en España, a través de un acuerdo de compra de energía (PPA). En total, consumirá alrededor de 200 GWh anuales de energía renovable.

El electrolizador de 25 MW permitirá producir hasta 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde, que sustituirán parte del hidrógeno gris que actualmente utiliza la refinería en sus procesos industriales. Gracias a ello, se espera evitar la emisión de aproximadamente 23.000 toneladas de CO₂ al año, una cantidad equivalente a las emisiones de unos 5.000 coches en ese mismo periodo.

Apoyo europeo al desarrollo del hidrógeno renovable El proyecto cuenta también con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía y ha recibido 15 millones de euros de financiación a través de los programas de ayuda a la cadena de valor innovadora y conocimiento en hidrógeno renovable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

Tanto bp como Iberdrola han señalado que seguirán explorando nuevas oportunidades para ampliar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón, reforzando el papel de esta tecnología en la transición energética y la descarbonización industrial.