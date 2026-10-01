Magic World prevé superar los 50 millones de euros de facturación en 2026 tras cerrar el verano con cerca de un 90% de ocupación

Magic World prevé superar los 50 millones de euros de facturación este año, después de cerrar la temporada alta con una ocupación cercana al 90%. El resort de Oropesa del Mar, gestionado por Magic Hotel Group y Grupo Fuertes, consolida así el crecimiento iniciado a finales de 2023 con un proceso de transformación y modernización del complejo.

La previsión para 2026 supone más que duplicar la cifra de negocio registrada al inicio del proyecto. Magic World pasó de facturar 20,8 millones de euros en 2023 a 42,6 millones en 2025, y espera rebasar los 50 millones este ejercicio.

El comportamiento del complejo se produce en un verano positivo para el sector turístico de la provincia de Castellón. Durante julio y agosto, la ocupación media provincial alcanzó el 85,2%, por encima de los registros de 2025. En la primera quincena de septiembre, la ocupación se situó en el 86,6%, frente al 80,8% del mismo periodo del año anterior.

El Thalasso interior del hotel Pontiana Thalasso Hotel, una de las novedades de 2026 | Magic World

El precio medio hotelero supera la media nacional

La evolución de la actividad turística también se ha trasladado a los precios. El ADR —ingreso medio por habitación disponible— de Magic World aumentó más de un 67% entre 2023 y agosto de 2026.

En el conjunto de Castellón, el ADR alcanzó en agosto los 171,95 euros, por encima de los 166,90 euros de media nacional, según los datos facilitados por el resort.

El crecimiento de la actividad turística en la provincia se refleja también en el número de visitantes. Durante el primer semestre de 2026, Castellón recibió más de 594.000 viajeros, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Las pernoctaciones se aproximaron a los 1,7 millones, con un incremento interanual del 7%.

Renovación de las instalaciones y mejora de la valoración de los clientes

La transformación de Magic World ha incluido la renovación de alojamientos, instalaciones y propuestas de ocio. Entre las novedades de esta temporada destaca la renovación del parque de atracciones Magic Land, que ha pasado a denominarse Magic Dinoland y ha incorporado una temática centrada en los dinosaurios.

El resort también señala una mejora en la valoración de los clientes. Según sus datos, los hoteles de Magic World incrementaron en 2025 una media de 9,5 puntos su Global Review Index, indicador utilizado para medir la reputación online a partir de las opiniones de los huéspedes.

Desde 2023, la valoración media habría pasado de alrededor de un 65,7% a un 82,4% en 2026, lo que supone una mejora de cerca de 17 puntos.

Magic Hotel Group y Grupo Fuertes sitúan esta evolución en el proceso de reposicionamiento del complejo y en el crecimiento turístico que está experimentando Castellón, con una mayor presencia de visitantes internacionales y una actividad que busca extenderse más allá de los meses de verano.

Imagen de Magic Sports Waterpark, uno de los tres parques acuáticos del resort | Magic World

Las compañías han destacado asimismo la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo, el Aeropuerto de Castellón y los ayuntamientos, especialmente el de Oropesa del Mar, así como de otros agentes turísticos de la provincia.