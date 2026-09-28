Llorca repasa las actuaciones en Castellón y defiende que "gobernar es cumplir"

El president de la Generalitat, Pérez Llorca, ha repasado las principales actuaciones previstas por su Gobierno en la provincia de Castellón, con medidas relacionadas con la sanidad, la educación, el transporte, las infraestructuras y la prevención de inundaciones.

Sanidad y nuevo Hospital General

Uno de los principales proyectos mencionados durante su intervención ha sido el nuevo Hospital General de Castellón. Pérez Llorca ha comparado el proyecto actual con el planteado durante la anterior legislatura y ha afirmado que entonces "les presentaron un PowerPoint y una maqueta. Ni una parcela comprada, ni un trámite iniciado".

Frente a ello, ha defendido el proyecto actual asegurando que "un PowerPoint de un hospital no es un hospital" y ha señalado que el nuevo centro contará con 31 quirófanos nuevos y 765 habitaciones individuales.

En el ámbito sanitario, también ha situado Castellón entre las provincias que recibirán actuaciones del Pla Avancem Salut. Según ha explicado, en 2026 habrá 131 actuaciones en la provincia, además de inversiones en atención primaria en municipios como Almassora, Castelló de la Plana y Sant Jordi.

Asimismo, ha anunciado que uno de los nuevos Puntos de Atención 24 horas estará en Castellón y entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2026.

Educación y servicios públicos

Durante su intervención, Pérez Llorca también ha citado diferentes municipios de la provincia en relación con actuaciones educativas, entre ellos Alcalà de Xivert, Almassora, Burriana, Castelló de la Plana, l’Alcora, La Llosa, La Salzadella, Onda, Sant Joan de Moró, Sant Mateu y la Vall d’Uixó.

En materia de servicios públicos, ha anunciado además la apertura de las nuevas estaciones de ITV de Onda y Segorbe, previstas para el mes de octubre.

Actuaciones en carreteras y transporte

El president ha repasado varios proyectos de movilidad en Castellón. Entre ellos, ha citado la ampliación del TRAM de Castellón hasta Vila-real y la prolongación de la línea 2 desde el Grao hasta Benicàssim.

También ha anunciado la licitación del proyecto para iniciar la primera fase del Eje de la Cerámica de Castellón, que conectará la CV-21 con la CV-10.

Otro de los proyectos mencionados ha sido el desbloqueo de la Ronda Oeste de Castellón, con una inversión prevista de 37,2 millones de euros y cuyo proyecto, según ha indicado, está en fase de supervisión.

A estas actuaciones ha sumado el nuevo vial de conexión de la CV-183 de Almassora con la costa y la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Castellón, cuyo proyecto ha señalado que comenzará próximamente a redactarse.