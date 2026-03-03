Largas colas en la Plaza Mayor de Castelló para recoger los llibrets de la Magdalena

La Plaza Mayor de Castelló ha registrado desde primera hora de la mañana largas colas de vecinas y vecinos que no han querido perderse el inicio del reparto de los llibrets oficiales de las Fiestas de la Magdalena, así como de las tradicionales cintas verdes y pulseras conmemorativas.

Durante esta primera jornada, la afluencia ha sido constante a lo largo de todo el día en los soportales del Ayuntamiento para recoger el llibret, que incluye la programación oficial con más de 200 actos. El reparto también se está llevando a cabo de forma simultánea en las tenencias de alcaldía, facilitando que la ciudadanía pueda acceder al programa festivo en distintos puntos de la ciudad.

En la Plaza Mayor se ha habilitado un punto específico para personas con movilidad reducida, con el fin de facilitar la recogida de llibrets, cintas y pulseras y garantizar un reparto accesible e inclusivo.

Este año se han editado 50.000 llibrets, además de 200.000 cintas magdaleneras —entre ellas las que se lucirán durante la tradicional Romería— y 200.000 pulseras oficiales, reforzando la amplia distribución de los principales elementos festivos.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “es emocionante ver cómo, durante todo el día y pese a que la climatología no ha acompañado, las vecinas y vecinos han acudido a recoger sus llibrets, cintas y pulseras. Las ganas de que comiencen las fiestas de la Magdalena han podido más que la amenaza de lluvia y el reparto ha sido constante desde el primer momento”.

El reparto continuará mañana en la Plaza Mayor en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas, mientras que en las tenencias de alcaldía se realizará únicamente en horario de mañana, de 11:00 a 13:00 horas.