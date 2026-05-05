L’Alcora intensifica su alianza con el tejido social para reforzar la atención a las personas vulnerables

El Ayuntamiento de l’Alcora ha puesto en marcha una nueva ronda de reuniones con entidades de carácter social con las que colabora habitualmente, muchas de ellas de ámbito provincial, con el objetivo de reforzar la coordinación, conocer de primera mano sus necesidades y seguir avanzando en el desarrollo de su modelo de bienestar social.

El alcalde, Samuel Falomir, junto a la concejala de Bienestar Social y Políticas Inclusivas, Tica Pons, están manteniendo estos encuentros en los que, además de realizar balance del trabajo conjunto, se exploran nuevas sinergias de colaboración entre el consistorio y el tejido asociativo.

Encuentros con entidades sociales de referencia

Tras las primeras reuniones con organizaciones como Cruz Roja, el Banco de Alimentos, ALCER Castalia o la Asociación Castellón Contra el Cáncer, la ronda de contactos continúa estos días con la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu y la Fundación Síndrome de Down Castellón.

Se trata de entidades que desarrollan una labor esencial en la atención a personas en situación de vulnerabilidad y que mantienen una estrecha colaboración con el municipio en distintos ámbitos sociales.

Cooperación para mejorar la atención social

Durante los encuentros, los responsables municipales han subrayado la importancia de mantener una relación cercana y constante con las entidades del tercer sector.

“Estas organizaciones realizan un trabajo imprescindible y complementario al de la administración. Escucharlas y colaborar con ellas nos permite dar una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía”, han señalado desde el consistorio.

Una línea de trabajo continuada

La ronda de contactos continuará en las próximas semanas con nuevas visitas a entidades como AVAF, COCEMFE o Isonomia, entre otras, con el objetivo de consolidar una estrategia basada en la escucha activa, la cooperación y la mejora continua de los servicios sociales.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora destacan que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la red de apoyo social y a avanzar hacia un municipio más accesible, inclusivo y comprometido con las personas.