L´Ajuntament de Vila-real ultima el lliurament de màscares en els domicilis

L´equip de voluntaris en l´organització de mascaretes per al repartiment en els domicilis. / ONDACERO.ES

Al voltant de 102.000 màscares reutilitzables ha entregat l´Ajuntament en 18.945 habitatges a les quals se sumen altres 50.000 de diferents tipus que s'han repartit en comerços, entitats socials, centres de culte i altres instal•lacions municipals. En total, més de 150.000 màscares facilitades pel consistori, gràcies al treball de més de 150 voluntaris i treballadors de Protecció Civil, col•laboradors del Registre Municipal de Voluntariat COVID-19 i empleats municipals, amb una inversió total que ascendeix a al voltant de 150.000 euros.

La previsió és que aquests dimarts finalitze el lliurament en els habitatges dels districtes del nucli urbà i en els dies posteriors s'escometrà el repartiment en els habitatges unifamiliars de la partida Madrigal on hi ha veïns i veïnes empadronats”. En aquesta zona es calcula que hi ha un centenar de domicilis de residència habitual.

Als domicilis s'han fet arribar dos tipus de màscares: les reutilitzables de tela, que es poden llavar amb aigua calenta, i unes altres de tipus FFP2, adquirides a través de la compra centralitzada que va realitzar la Diputació de Castelló, i que també són reutilitzables encara que no llavables.