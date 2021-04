L'Ajuntament de Vila-real desbloqueja el pressupost municipal

L'Ajuntament ha desbloquejat hui els comptes municipals que ascendeixen a quasi 52 milions d'euros. Ho han fet després de desestimar les al•legacions presentades per part dels sindicats i la Junta de Personal.

Un pressupost que marca com a prioritat , en aquest moment de crisi, la prudència, responsabilitat, optimització de recursos amb nous contractes per a millorar serveis i lluitar contra la COVID 19 amb mig milió d'euros per a reactivar l'econòmica en sectors com el comercial i la hostaleria i oci.

L'entrada en vigor del pressupost desbloqueja els convenis amb entitats socials de la ciutat. En inversions amb la compra del solar per a habilitar la zona a aparcament per a la futura comissària de Policia Nacional.