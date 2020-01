L´Ajuntament comença les obres de rehabilitació de la Torre Motxa

L'Ajuntament de Vila-real arranca aquesta setmana els treballs de rehabilitació de la Torre Motxa, vestigi de la muralla medieval, i un dels elements més significatius del patrimoni de la ciutat, en estar declarat Bé d'Interés Cultural (BIC) en la categoria de monument. Els treballs s´han adjudicat per una inversión de 47.678 euros.

La intervenció en aquest conjunt, vestigi del recinte emmurallat que envoltava la ciutat en l'època medieval, se centrarà en solucionar els problemes que afecten el correcte manteniment tant de la torre com de la muralla a causa de l'ús de materials inadequats així com per les humitats del subsòl i els escolaments procedents de la part superior del monument. També està prevista la conservació de tots aquells fragments existents del revestiment original i remodelació de la zona enjardinada, amb la retirada dels arbustos i elements que impedeixen la completa visualització de la torre i la muralla.

El projecte inclou, la visualització sobre el paviment existent de part de la muralla i el Portal de la Botera, ja desapareguts, en la zona de l'avinguda Pius XII.

El finançament per a la rehabilitació de la Torre Motxa està ja reservat des del pressupost de 2018, en el qual es va consignar el projecte, la tramitació del qual s'ha demorat més del que es preveia degut a qüestions tècniques i a la necessitat de comptar amb les corresponents autoritzacions en tractar-se d'un Bé d'Interés Cultural.