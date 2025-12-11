Investigada una mujer de Moncofa por abandonar a una hembra de perro lactante y sus ocho cachorros

La Guardia Civil investiga a una vecina de Moncofa por un presunto delito de maltrato y abandono animal después de localizarse a una perra lactante y ocho cachorros recién nacidos en un camino rural del municipio, tres de los cuales fallecieron por enfermedad. La intervención comenzó el 22 de septiembre, cuando la Policía Local recibió el aviso de un vecino y encontró a la hembra con signos de lactación reciente y sin identificación. A pocos metros localizaron a los cachorros en estado muy delicado, sin agua y sobre cartones, por lo que fueron trasladados de urgencia a una clínica veterinaria con la ayuda de una asociación animalista.

El informe veterinario determinó que los cachorros sufrían coccidiosis, una infección parasitaria grave para animales tan jóvenes, lo que provocó la muerte de tres de ellos pese a la atención sanitaria. La colaboración entre SEPRONA, Policía Local y ciudadanos permitió identificar a la propietaria, que reconoció ser la dueña de los animales y que no había comunicado su supuesta pérdida o robo en ningún momento.

Ante estos hechos, la mujer está siendo investigada por un presunto delito de maltrato animal, y las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de Nules. La Guardia Civil recuerda que el abandono y la falta de atención veterinaria ante signos de enfermedad pueden constituir delito, y subraya que los propietarios son responsables de garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a sus animales.