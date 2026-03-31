El interior de Castellón roza el lleno en Semana Santa con previsiones de ocupación del 87%

El interior de la provincia de Castellón se consolida como uno de los destinos preferidos para esta Semana Santa, con previsiones de ocupación que rozan el lleno en alojamientos rurales y experiencias vinculadas a la naturaleza. Así lo reflejan los datos de Temps de Interior, que agrupa a empresas del sector en el ámbito autonómico.

En concreto, Castellón parte actualmente de una ocupación del 68%, pero las previsiones apuntan a alcanzar el 87% durante los días festivos, impulsadas en gran medida por las reservas de última hora. El precio medio se sitúa en 99,29 euros por persona y noche, en línea con la tendencia de un turismo que prioriza la calidad y la experiencia frente al volumen.

El comportamiento del turismo de interior en la provincia responde a una demanda cada vez más consolidada, centrada en la búsqueda de naturaleza, tranquilidad y propuestas auténticas. Actividades al aire libre, turismo activo y gastronomía de proximidad son algunos de los principales reclamos que están atrayendo a visitantes durante estas fechas.

Además, el perfil del visitante es mayoritariamente de proximidad, con especial peso de turistas procedentes de la provincia de Valencia, que optan por escapadas cortas o de un solo día. Este patrón contribuye a mantener un flujo constante de reservas, incluso en jornadas clave como el segundo lunes de Pascua, tradicionalmente ligado al turismo familiar.

Desde el sector destacan que estos datos confirman la fortaleza del interior castellonense como destino versátil y competitivo durante todo el año. En este sentido, el presidente de la asociación, Joaquín Deusdad, subraya que el viajero actual “busca autenticidad, naturaleza y calidad”, y que la oferta turística está preparada para responder a esta demanda más allá de las temporadas altas.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, las previsiones también son positivas. La provincia de Valencia registra actualmente una ocupación del 73%, con una estimación de alcanzar el 78% y un precio medio de 105,63 euros por persona y noche. Por su parte, Alicante parte de un 74% y prevé igualar a Castellón con un 87% de ocupación final, situando el precio medio en 94,29 euros por persona y noche.