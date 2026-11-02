Ingresado en Castellón un joven que sufrió un apuñalamiento en Halloween

Un joven permanece ingresado con pronóstico reservado en el Hospital General de Castellón tras haber sido apuñalado durante la noche del pasado sábado, coincidiendo con la celebración de Halloween en la capital de La Plana.

Según ha confirmado el Departamento de Salud de Castellón, el joven fue atendido por una agresión con arma blanca y permanece hospitalizado en el centro sanitario con pronóstico reservado.

El suceso tuvo lugar durante la noche del sábado, 31 de octubre, en el marco de las celebraciones de Halloween en Castellón.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.