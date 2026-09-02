IGNITE llevará su networking al Estadio de la Cerámica de la mano de Pamesa

El Estadio de la Cerámica será uno de los escenarios del Congreso Internacional de Innovación Cerámica, IGNITE, que se celebrará en Castellón los días 28 y 29 de septiembre. El evento incorporará un encuentro exclusivo de networking organizado de la mano de Pamesa Grupo Empresarial.

La cita tendrá lugar el lunes 28 de septiembre, después de la primera jornada del congreso, y estará dirigida a patrocinadores, colaboradores y conferenciantes. El objetivo es generar un espacio más distendido para facilitar contactos profesionales, compartir experiencias y establecer nuevas relaciones dentro del sector cerámico.

El encuentro se celebrará en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica e incluirá una visita al museo del Villarreal CF, además del visionado de una pieza audiovisual sobre la conexión entre el fútbol, Castellón y una industria cerámica que es uno de los principales motores económicos de la provincia.

La elección del Estadio de la Cerámica busca poner de relieve precisamente esa vinculación con el territorio. El campo del Villarreal se ha convertido en uno de los escaparates de la identidad de Castellón y de una industria con una importante presencia internacional.

Innovación, sostenibilidad y nuevos materiales

IGNITE reunirá durante dos jornadas a representantes de empresas fabricantes y proveedoras, investigadores, arquitectos, diseñadores y expertos internacionales para analizar el futuro de la industria cerámica.

Entre los asuntos que se abordarán figuran la innovación tecnológica, la descarbonización, los nuevos materiales, la sostenibilidad y la digitalización, además de los cambios geoeconómicos que están condicionando la evolución del sector.

El congreso busca así combinar el contenido técnico y científico con espacios de relación profesional que permitan generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y expertos vinculados a la cerámica.