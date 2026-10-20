Los hoteles de Castellón registran un 70% de ocupación en la primera mitad de octubre

Los hoteles de la provincia de Castellón han registrado una ocupación media del 70% durante la primera quincena de octubre, según los datos difundidos por la patronal hotelera HOSBEC. Las cifras reflejan la actividad turística del destino en el inicio de la temporada otoñal, con el mercado nacional como principal motor de las estancias.

En concreto, los viajeros residentes en España representan el 73,3% del total de los alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia. Entre los turistas internacionales, destacan los procedentes de Reino Unido, que suponen el 5,3%, seguidos de Francia, con un 4,4%, y Alemania, con un 3,2%.

Por categorías, los hoteles de tres estrellas registran los mejores datos de ocupación, con un 78,7% de sus habitaciones ocupadas. En los establecimientos de cuatro estrellas, el porcentaje se sitúa en el 67%.

El 66,3% de las habitaciones ya están reservadas para la segunda quincena

Las previsiones para la segunda mitad de octubre apuntan a una ocupación del 66,3% de la planta hotelera, de acuerdo con las reservas contabilizadas hasta el momento por HOSBEC.

Este porcentaje podría aumentar en los próximos días con la llegada de nuevas reservas de última hora, habituales en el sector turístico. La evolución de estas contrataciones determinará finalmente el balance de ocupación hotelera de la provincia al cierre del mes.