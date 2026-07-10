Una hamaca gigante se convierte en el nuevo reclamo de la playa de Masbó, en Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa ha instalado una hamaca gigante en la playa de Masbó con el objetivo de reforzar el atractivo turístico del litoral durante la temporada estival.

Según ha informado el consistorio, la estructura, decorada con los colores identificativos de las playas del municipio, pretende convertirse en un nuevo punto de interés para vecinos y visitantes, además de servir como espacio para fotografías y contribuir a la difusión de la imagen de Moncofa a través de las redes sociales.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal de promoción turística, con la que el Ayuntamiento apuesta por incorporar elementos singulares para enriquecer la experiencia de quienes visitan las playas del municipio.

El consistorio ha señalado que, pese a que la instalación se ha completado recientemente, la respuesta del público está siendo positiva y ya son numerosas las personas que se acercan a la playa de Masbó para fotografiarse junto a la hamaca.

Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a disfrutar de este nuevo espacio y compartir sus imágenes para contribuir a la promoción del litoral de Moncofa.