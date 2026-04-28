La Guardia Civil inmoviliza 105 juguetes en Borriol por incumplir la norma de seguridad

La Guardia Civil ha inmovilizado y precintado 105 juguetes en un establecimiento de la localidad castellonense de Borriol tras detectar irregularidades en materia de seguridad y etiquetado, según ha informado este cuerpo.

La actuación fue llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Oropesa del Mar en el marco de las inspecciones habituales en comercios abiertos al público para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en consumo y seguridad de productos.

Durante la inspección, los agentes observaron diversos artículos, dirigidos posiblemente a menores, que no cumplían los requisitos legales exigidos. En concreto, los productos carecían de etiquetado en castellano y, en algunos casos, presentaban información incompleta o inexistente sobre seguridad, fabricante e importador.

Ante estos hechos, los agentes levantaron acta-denuncia por una presunta infracción del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. Asimismo, acordaron la inmovilización y el precinto de los artículos intervenidos.

Los juguetes han quedado bajo custodia del responsable del establecimiento y a disposición del Servicio Territorial de Comercio, Artesanía y Consumo.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de que los productos destinados al público, especialmente los dirigidos a menores, cumplan con las garantías de seguridad y etiquetado para evitar posibles riesgos.