Un guardia civil fuera de servicio salva la vida de un conductor que sufrió un infarto en la A-23

Un guardia civil fuera de servicio ha auxiliado a un conductor que estaba sufriendo un infarto mientras circulaba por la autovía A-23, a la altura de la salida 47, en el término municipal de Viver.

El agente, destinado en el Puesto Principal de Burriana, se encontró al conductor detenido en el arcén junto a su vehículo y, al observar los síntomas que presentaba, identificó un posible episodio cardíaco. Gracias a su formación, se detuvo para prestarle una primera asistencia y mantenerlo consciente hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El guardia civil alertó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, que coordinó el desplazamiento de una ambulancia medicalizada y una patrulla del Destacamento de Tráfico de Segorbe. El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Valencia, donde recibió atención especializada y logró superar el episodio cardíaco.

La Guardia Civil ha destacado la rápida actuación del agente y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, una intervención que resultó determinante para la atención del afectado.