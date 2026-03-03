Un guardia civil fuera de servicio frustra el hurto a una anciana en un supermercado de Vinaròs

La rápida intervención de un guardia civil fuera de servicio evitó el pasado 24 de febrero que una mujer de avanzada edad fuese víctima de un hurto en un supermercado de Vinaròs y permitió la detención de tres personas presuntamente integradas en un grupo especializado en robos mediante engaño y distracción. Los hechos ocurrieron sobre las 11:15 horas, cuando el agente detectó en las inmediaciones del establecimiento un vehículo ocupado por dos hombres y una mujer cuya actitud le resultó sospechosa. La mujer permanecía en el exterior vigilando y con un auricular, mientras los otros dos accedían al interior del local y seguían de cerca a una clienta en la zona de cajas, intentando averiguar el PIN de su tarjeta bancaria.

Ante la sospecha de que se trataba de una actuación coordinada para sustraer la tarjeta y utilizarla posteriormente, el agente alertó de inmediato a patrullas uniformadas y contó con la colaboración del vigilante de seguridad del supermercado. La actuación conjunta culminó con la detención de los tres implicados, con el apoyo de la Policía Local de Vinaròs. Durante la identificación se comprobó que uno de los arrestados portaba documentación falsa y que los tres acumulaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, figurando además con un total de 16 órdenes de detención en vigor dictadas por distintos juzgados del país.

Las investigaciones apuntan a que el grupo, integrado por personas de entre 50 y 60 años, actuaba en equipos de tres o cuatro miembros empleando técnicas como la “siembra”, dejar caer monedas u objetos para distraer, la petición de ayuda para apartar a la víctima de su vehículo o la vigilancia en caja para memorizar el PIN. También se les vincula con hechos similares en Madrid, Vall d’Uixó y Novelda (Alicante), donde habrían cometido hurtos y estafas.

Con esta actuación se ha evitado un nuevo delito en Vinaròs y se han esclarecido varios hechos delictivos, mientras la investigación continúa abierta para determinar su posible implicación en otros episodios.