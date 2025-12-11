La Guardia Civil detiene en Onda a un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido en Onda a un fugitivo considerado peligroso y buscado a nivel nacional por tráfico de drogas, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Provincial de Castellón. El hombre, en paradero desconocido desde octubre de 2024, llevaba una vida itinerante alojándose en casetas de campo y desplazándose por zonas aisladas, cambiando de vehículo, teléfonos y ubicación con frecuencia para evitar ser localizado. Las investigaciones permitieron situarlo a finales de noviembre en Betxí, donde se montó un dispositivo de vigilancia que facilitó su identificación días después.

Al ser interceptado, el fugitivo desobedeció las órdenes de alto y emprendió una peligrosa huida por caminos rurales entre Betxí, Vila-real y Onda, poniendo en riesgo a otros conductores. La persecución finalizó cuando colisionó contra un camión que realizaba labores de recolección de cítricos, provocando heridas a dos trabajadores que tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.Tras el impacto, trató de continuar la fuga retrocediendo con su vehículo e incluso chocó contra el coche oficial para intentar escapar.

Finalmente, el detenido abandonó el vehículo y trató de huir a pie entre campos de naranjos, aunque fue reducido a los pocos metros tras oponer una fuerte resistencia. Además de las requisitorias judiciales, se le atribuyen delitos de atentado a agente de la autoridad, desobediencia, conducción temeraria, lesiones por imprudencia y dos robos con fuerza en Vila-real y Onda. El juzgado correspondiente ha ordenado su ingreso en prisión. La actuación fue llevada a cabo por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana.