La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana con más de 600 plantas en Almazora y Castellón

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana en las localidades de Almazora y Castellón, en el marco de la denominada Operación Luein. Como resultado de la actuación, dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. La investigación se inició tras detectar indicios de una posible plantación clandestina de cannabis oculta en una vivienda de Almazora.

Las pesquisas permitieron comprobar que el inmueble investigado era utilizado exclusivamente para el cultivo de marihuana y que los sospechosos disponían además de otra vivienda en Castellón donde mantenían una segunda plantación de menor tamaño. Tras obtener autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro de ambos inmuebles con la participación de agentes de la USECIC, la Unidad Aérea y especialistas del Servicio Cinológico, apoyados por perros detectores de sustancias estupefacientes, dinero y armas.

Durante los registros se localizaron más de 600 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como una sofisticada infraestructura de iluminación, ventilación y climatización destinada a maximizar la producción de cannabis. Los agentes también intervinieron dinero en efectivo y dos armas largas con munición. La inspección técnica confirmó la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica para abastecer el elevado consumo energético de las instalaciones. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.