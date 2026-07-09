La Guardia Civil auxilia a un ciclista de 76 años tras sufrir un posible golpe de calor en Santa Magdalena de Pulpis

a Guardia Civil ha auxiliado a un hombre de 76 años, vecino de Peñíscola, que sufrió un posible golpe de calor mientras realizaba una ruta en bicicleta por caminos rurales del término municipal de Santa Magdalena de Pulpis.
El aviso llegó a la Central Operativa de Servicios (COS) después de que el propio ciclista alertara de que se encontraba indispuesto y temía estar sufriendo un golpe de calor debido a las altas temperaturas.
Una patrulla de la Guardia Civil de Alcalà de Xivert se desplazó de inmediato a la zona. En un primer momento no logró localizar al hombre, aunque finalmente, gracias al contacto telefónico mantenido con él, los agentes pudieron encontrarlo resguardado bajo un olivo, junto a un barranco.
El ciclista permanecía consciente, pero presentaba síntomas de fatiga y deshidratación. Los guardias civiles le facilitaron agua para favorecer su recuperación y, tras comprobar que no necesitaba asistencia sanitaria urgente, lo trasladaron hasta su domicilio en Peñíscola.
Ante el episodio, la Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los días de altas temperaturas, especialmente entre las personas mayores y quienes practican actividades físicas al aire libre. Entre sus recomendaciones figuran evitar el ejercicio en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y protección solar, planificar las rutas y llevar siempre un teléfono móvil para poder pedir ayuda en caso de emergencia.