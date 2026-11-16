Grupo Comauto lanza su Black Friday con descuentos de hasta 5.000 euros en vehículos de ocho marcas

Grupo Comauto Automoción celebra el Black Friday con una campaña de ofertas especiales que incluye descuentos de hasta 5.000 euros en vehículos seleccionados de ocho marcas del sector: Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Leapmotor, Opel, Fiat Professional y Spoticar.

Las promociones ya están disponibles y se mantendrán hasta el próximo 27 de noviembre. La campaña incluye unidades limitadas y vehículos con disponibilidad de entrega inmediata. Los interesados pueden reservar su cita a través de la página web de Grupo Comauto Automoción para recibir asesoramiento personalizado.

La selección reúne modelos para diferentes perfiles de conductores, desde coches urbanos y compactos hasta SUV, turismos familiares y vehículos comerciales. Además, contempla vehículos nuevos, KM0 y de ocasión, con distintas alternativas para quienes buscan estrenar coche o renovar el que tienen actualmente.

Opciones eléctricas, híbridas, gasolina y diésel

La campaña incluye diferentes tecnologías de propulsión, entre ellas eléctrica, híbrida, gasolina y diésel, para responder a distintas necesidades de movilidad y estilos de conducción.

También hay modelos con diferentes distintivos medioambientales, como CERO, ECO y C. La variedad de marcas y segmentos permite comparar distintas propuestas con el asesoramiento de los equipos comerciales de Grupo Comauto Automoción.

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Tasación del vehículo actual y opciones de financiación

Además de los descuentos especiales, Grupo Comauto ofrece la posibilidad de tasar el coche actual del cliente como parte de la operación de compra y consultar diferentes opciones de financiación.

De esta manera, quienes estén pensando en cambiar de vehículo podrán conocer las alternativas disponibles, valorar su coche actual y recibir asesoramiento personalizado sobre las condiciones de cada modelo.

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Más de 55 años de trayectoria en Castellón

Grupo Comauto Automoción cuenta con más de 55 años de experiencia en el sector de la automoción. Sus instalaciones principales se encuentran en la Ciudad del Transporte de Castellón, en el Camino San Jaime, parcelas 4-6, donde está ubicado Comauto Sport, concesionario del grupo que reúne diferentes marcas del sector.

Además, dispone de otros puntos de atención de Leapmotor en la provincia de Castellón, concretamente en Vila-real, en la avenida França, 62, y en Vinaròs, en la carretera Ulldecona, 20.

El horario de atención comercial de las instalaciones principales es de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 09:30 a 13:30 horas.

Las promociones especiales de Black Friday estarán disponibles hasta el 27 de noviembre, con descuentos de hasta 5.000 euros en vehículos seleccionados.