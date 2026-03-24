Grupo Comauto Automoción convierte La Salera en escaparate de las últimas novedades de Fiat y Jeep

Grupo Comauto Automoción está desarrollando durante todo el mes de marzo una iniciativa especial en el Centro Comercial La Salera de Castellón, donde acerca al público sus novedades más recientes del sector del automóvil mediante una exposición temporal.

La propuesta ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer de primera mano distintos modelos de sus marcas en un espacio pensado para facilitar el acceso y el contacto directo con los vehículos. La muestra se organiza de forma rotativa, de modo que cada marca dispone de su propio espacio durante un periodo concreto.

En una primera etapa, la exposición estuvo protagonizada por Fiat, con dos de sus modelos más actuales: el Fiat Grande Panda MHEV y el Fiat 500 MHEV. Ambos captaron la atención del público por su orientación urbana, su diseño renovado y su apuesta por la eficiencia y la movilidad sostenible.

Fiat Grande Panda MHEV y el Fiat 500 MHEV | Grupo Comauto Automoción

El Fiat Grande Panda sobresale por su enfoque práctico y funcional, pensado para la conducción en ciudad, con un interior actualizado, buen aprovechamiento del espacio y un consumo optimizado. En el caso del Fiat 500 MHEV, mantiene el diseño icónico del modelo incorporando tecnología híbrida, lo que permite una opción más sostenible sin perder confort ni conectividad.

En estos momentos, la exposición está dedicada a Jeep, que toma el relevo con dos de sus modelos más destacados: el Nuevo Jeep Compass y el Jeep Avenger North Face Edition. Esta segunda fase ofrece a los visitantes una visión de vehículos con un perfil más aventurero.

El Jeep Compass se presenta como un SUV equilibrado, con un diseño sólido, tecnología avanzada y un elevado nivel de confort, apto tanto para el uso cotidiano como para trayectos más exigentes. Por su parte, el Jeep Avenger North Face Edition llama la atención por su carácter exclusivo, su estética diferenciada y su capacidad para adaptarse a distintos tipos de terreno, incluido el entorno urbano.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la incorporación de herramientas digitales en la exposición. Cada vehículo cuenta con un código QR que da acceso a una página web con información detallada, como características técnicas, equipamiento y contenido visual. Además, los usuarios pueden contactar directamente con el concesionario a través de un formulario o mediante llamada telefónica.

Nuevo Jeep Compass y el Jeep Avenger North Face Edition | Grupo Comauto Automoción

Grupo Comauto Automoción atiende todas las consultas relacionadas con los vehículos en su concesionario situado en la Ciudad del Transporte, en el Camino San Jaime 4-6 de Castellón, donde los clientes pueden recibir asesoramiento personalizado, ampliar información y conocer de cerca todas las opciones disponibles.

Con esta acción, el grupo busca facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia del cliente, combinando la exposición física con soluciones digitales que agilizan el proceso de consulta.

La muestra permanecerá activa durante todo el mes de marzo en el Centro Comercial La Salera, brindando a los visitantes la oportunidad de descubrir de cerca las últimas novedades de las marcas representadas por el grupo en Castellón.