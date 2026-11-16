La granizada del Baix Maestrat deja pérdidas agrícolas de 7,29 millones de euros y afecta a 5.600 hectáreas

La granizada registrada el pasado sábado en el Baix Maestrat ha provocado pérdidas agrícolas valoradas en 7,29 millones de euros y ha afectado a unas 5.600 hectáreas de cultivo. Así lo estima LA UNIÓ Llauradora y también la organización AVA Asaja quienes sitúas los cítricos como los cultivos más perjudicados, seguidos de las hortalizas, el olivar y, en menor medida, los frutos secos. Las localidades con mayores daños son Sant Rafel del Riu, Vinaròs, Canet lo Roig, Sant Jordi, Traiguera y Rossell.

Ante la magnitud de los desperfectos, las organizaciones agrarias reclaman a las administraciones un paquete de medidas para ayudar a los agricultores a recuperar sus explotaciones. Entre ellas, solicitan el reparto urgente y gratuito de productos fungicidas y cicatrizantes para evitar enfermedades en los cultivos dañados, así como agilizar las peritaciones de Agroseguro para que los afectados puedan cobrar cuanto antes las indemnizaciones. También piden ayudas directas para las explotaciones que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción.

La propuesta incluye además medidas fiscales, laborales y financieras, como la condonación del IBI de las parcelas agrícolas, bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social, reducciones en el IRPF y créditos preferenciales a cinco años con un año de carencia y bonificación total de los intereses. Las organizaciones agrarias consideran que la rapidez en la aplicación de estas actuaciones será fundamental para garantizar la recuperación de las explotaciones y la continuidad de la actividad agrícola en la comarca.