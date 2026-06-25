El Gobierno reasigna 211 millones a Castellón para mayor producción de hidrógeno verde

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado la reasignación de hasta 211 millones de euros de financiación del programa europeo IPCEI Hy2USE a proyectos vinculados a la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón.

Según han informado bp e Iberdrola en un comunicado, ambas compañías continúan "explorando oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón" con el apoyo de esta financiación.

Las empresas han indicado que la iniciativa estará alineada con el paquete europeo ACCELERATE EU, cuyo objetivo es impulsar la descarbonización y reforzar la independencia energética de la Unión Europea.

La colaboración entre bp e Iberdrola en proyectos de hidrógeno renovable busca contribuir a la descarbonización industrial en la Comunitat Valenciana mediante la sustitución del gas natural por energía renovable de producción nacional.

Asimismo, las compañías han señalado que parte del hidrógeno producido "podría utilizarse en sectores de difícil descarbonización, como la industria cerámica y la química".

Por otra parte, bp e Iberdrola han informado de que, a través de la sociedad conjunta Castellón Green Hydrogen S.L., han completado la construcción de una planta de hidrógeno verde de 25 megavatios (MW) en la refinería de Castellón y han iniciado las pruebas previas a su puesta en marcha.

De acuerdo con el comunicado, la instalación comenzará a producir hidrógeno verde antes de que finalice este año y está previsto que "se convierta en la mayor instalación operativa de hidrógeno verde de España en 2026".

El proyecto cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de Valencia y ha recibido además 15 millones de euros procedentes de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, según las empresas.