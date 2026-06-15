El Gobierno destina casi 46 millones de fondos europeos para impulsar el turismo sostenible en la provincia de Castellón

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha destinado 45,86 millones de euros de fondos europeos Next Generation a proyectos de transformación y sostenibilidad turística en la provincia de Castellón.

Las ayudas se han canalizado a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, que han recibido 24,64 y 21,22 millones de euros, respectivamente.

Los fondos han beneficiado a 16 municipios de la provincia, además del Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar, la Mancomunitat Espadà-Millars, la Mancomunitat Alt Maestrat y la Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado este lunes el impacto de estas inversiones durante una visita a las obras de recuperación de la Vila Romana de Benicató, en Nules, acompañada por el alcalde del municipio, David García.

Esta actuación, financiada con 2,96 millones de euros de fondos europeos, incluye trabajos de rehabilitación, excavación, consolidación y puesta en valor del yacimiento, así como la creación de un centro de interpretación.

García Valls ha señalado que estas ayudas permiten a los municipios acometer proyectos de rehabilitación y conservación del patrimonio histórico con el objetivo de impulsar el turismo local. Además, ha destacado que iniciativas como la de Nules contribuyen a diversificar la oferta turística más allá del modelo tradicional de sol y playa.

Fondos para patrimonio y sostenibilidad turística

Dentro del programa de patrimonio histórico también han recibido financiación municipios como Segorbe, Sant Mateu, Jérica, Culla, la Vall d'Uixó, Cervera del Maestre, Almassora y Onda.

Por otro lado, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino han permitido financiar catorce proyectos en localidades como Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Oropesa del Mar, Morella, Castelló, Benicàssim, la Vall d'Uixó, Vinaròs y Montanejos, además de varias entidades supramunicipales.

La subdelegada del Gobierno ha asegurado que estas inversiones contribuyen a avanzar hacia destinos turísticos más sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y territorial, al tiempo que refuerzan la competitividad de la provincia como destino turístico.