El Gobierno acerca sus trámites a los municipios de Castellón con más de 100 jornadas de atención ciudadana

El proyecto ‘La Administración cerca de ti’ (LACT) ha atendido a más de 850 personas en la provincia de Castellón desde su puesta en marcha en noviembre de 2022 y ha facilitado la obtención de 219 certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y del sistema Cl@ve.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares, tiene como objetivo acercar los servicios de la Administración General del Estado a municipios que no cuentan con sedes físicas y reducir las barreras territoriales y digitales.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este jueves Xilxes con motivo del desplazamiento del servicio hasta el municipio. Un equipo de la Subdelegación, formado por dos funcionarias de la Oficina de Información y Registro, ha asesorado a vecinos y vecinas sobre trámites administrativos, ha resuelto dudas y ha ayudado en la obtención del certificado digital de la FNMT y del sistema Cl@ve.

Además, un agente de la Guardia Civil ha participado en la jornada ofreciendo consejos sobre ciberseguridad para prevenir estafas y otros delitos digitales. El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, también ha asistido a la visita.

García Valls ha destacado que este proyecto “es ejemplo del compromiso del Gobierno de España para acercar la Administración Pública a la ciudadanía y hacerla más accesible”, con el objetivo de “romper barreras territoriales y digitales” y garantizar que cualquier persona pueda acceder a los servicios públicos independientemente de su lugar de residencia.

La subdelegada ha subrayado que se trata de “un acto de justicia e igualdad” que contribuye a cohesionar el territorio y reforzar la confianza en los servicios públicos.

Más de cien sesiones en municipios y colectivos

Desde su inicio, el programa LACT ha desarrollado 101 sesiones en diferentes localidades de la provincia de Castellón y ha atendido también a ocho colectivos específicos, entre ellos el Casal Jove, residencias de acogida, centros de menores, Cruz Roja, Cáritas o la Universitat Per a Majors.

En total, 858 personas han recibido atención dentro de esta iniciativa y 219 han podido obtener certificados digitales para realizar gestiones electrónicas con la Administración.

García Valls ha explicado que el proyecto “ha crecido en este último año”, ya que inicialmente estaba dirigido principalmente a pequeños municipios, pero posteriormente se amplió a colectivos sociales para facilitar también su acceso a las herramientas digitales de la Administración General del Estado.

Durante 2025 y el primer semestre de 2026, el programa ha llegado a jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables, entre otros grupos, con el objetivo de favorecer la inclusión digital.

53 municipios adheridos en la provincia

La iniciativa cuenta actualmente con la adhesión de 53 municipios de Castellón gracias al convenio de colaboración firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los acuerdos establecidos con distintas entidades sociales.

Durante este año, ‘La Administración cerca de ti’ ha visitado las localidades de Traiguera, Figueroles, Geldo, Alfondeguilla, Tales, Almenara, Canet lo Roig, Moncofa, La Jana y Xilxes. La próxima parada será Rosell, donde el servicio se desplazará el próximo 15 de julio.