Global Omnium se suma al impulso innovador de la UJI para conectar universidad y empresa

Global Omnium se suma al proyecto de colaboración entre la Universitat Jaume I y el tejido empresarial con su incorporación al Patronato de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI). La adhesión se ha formalizado en un acto celebrado en la sede de la Fundación con la presencia del rector de la UJI y presidente de la FUE-UJI, Jesús Lancis; el CEO de Global Omnium, Dionisio García; y la presidenta ejecutiva de la Fundación, Ana Olucha.

Con esta incorporación, el Patronato de la FUE-UJI alcanza las 35 organizaciones y refuerza su papel como espacio de conexión entre la universidad y las empresas. Lancis ha destacado que la UJI es “un ecosistema idóneo para la formación especializada, la investigación y la innovación con capacidad de generar valor añadido y mejorar la competitividad”.

El rector ha señalado además la importancia de “fortalecer la transferencia del conocimiento que generamos en el campus para que se convierta en innovación empresarial, tecnológica y social”, y ha añadido que la llegada de Global Omnium “refuerza el Patronato como espacio de conexión preferente entre la Universidad y el tejido empresarial”.

Por su parte, el CEO de Global Omnium, Dionisio García, ha mostrado su satisfacción por esta incorporación y ha señalado que la unión con la FUE-UJI “adquiere un significado especial para la compañía” por su vinculación con una provincia que forma parte de los orígenes de la familia fundadora. García ha destacado que el acuerdo permitirá impulsar nuevos proyectos relacionados con “el talento, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento”.

La presidenta ejecutiva de la FUE-UJI, Ana Olucha, ha valorado la incorporación de una empresa “de la magnitud de Global Omnium” y ha resaltado que representa un modelo de compañía que entiende la innovación “no solo como un motor de competitividad, sino también como una herramienta para generar impacto positivo en la sociedad”.

La alianza permitirá avanzar en proyectos relacionados con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, especialmente en ámbitos como la gestión eficiente del agua y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a infraestructuras.