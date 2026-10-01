OBRAS PÚBLICAS

La Generalitat retomará el 13 de octubre las obras pendientes del TRAM de Castellón

Los trabajos se reanudan después del verano para completar las actuaciones pendientes y minimizar el impacto sobre el tráfico en la zona próxima a las playas.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de archivo del Tram Castellón
Imagen de archivo del Tram Castellón | GVA

La Generalitat iniciará el próximo 13 de octubre la fase final de las obras del TRAM de Castellón, en coordinación con el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Los trabajos se retoman una vez finalizado el periodo estival y tras el festivo del 9 de octubre, con el objetivo de reducir la afección al tráfico en la zona próxima a las playas.

Las actuaciones pendientes incluyen la ejecución del carril bici, el pintado del carril reservado y algunos trabajos menores, además de la coordinación del dispositivo de tráfico y de los semáforos. La nueva plataforma del TRAM ya está ejecutada en su totalidad y durante el verano se puso en marcha un servicio provisional que permitió conectar directamente Castellón con las playas sin necesidad de realizar transbordo.

El dispositivo estival contó con tres vehículos nuevos para la conexión directa entre Castellón y Benicàssim y con un servicio de refuerzo entre el Grao y las playas. Según la Generalitat, esta reorganización permitió mejorar la frecuencia de las líneas directas y reducir los tiempos de recorrido en las expediciones realizadas con los nuevos vehículos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid