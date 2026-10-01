La Generalitat retomará el 13 de octubre las obras pendientes del TRAM de Castellón

La Generalitat iniciará el próximo 13 de octubre la fase final de las obras del TRAM de Castellón, en coordinación con el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Los trabajos se retoman una vez finalizado el periodo estival y tras el festivo del 9 de octubre, con el objetivo de reducir la afección al tráfico en la zona próxima a las playas.

Las actuaciones pendientes incluyen la ejecución del carril bici, el pintado del carril reservado y algunos trabajos menores, además de la coordinación del dispositivo de tráfico y de los semáforos. La nueva plataforma del TRAM ya está ejecutada en su totalidad y durante el verano se puso en marcha un servicio provisional que permitió conectar directamente Castellón con las playas sin necesidad de realizar transbordo.

El dispositivo estival contó con tres vehículos nuevos para la conexión directa entre Castellón y Benicàssim y con un servicio de refuerzo entre el Grao y las playas. Según la Generalitat, esta reorganización permitió mejorar la frecuencia de las líneas directas y reducir los tiempos de recorrido en las expediciones realizadas con los nuevos vehículos.