La Generalitat se persona como acusación popular en el caso del doble asesinato machista de Xilxes

El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a ejercer la acción popular en el procedimiento judicial relacionado con el asesinato de María José B.V. y su hija Noemí B.B., víctimas de violencia sobre la mujer en Xilxes, un caso ocurrido en febrero de este año.

La decisión se enmarca dentro de la actuación institucional impulsada por la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad con el objetivo de aunar esfuerzos y mostrar el rechazo conjunto de las instituciones ante los actos de violencia contra las mujeres en la Comunitat Valenciana.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que la autorización permite a la Generalitat participar en la defensa judicial del caso y ha reiterado la condena del Gobierno valenciano ante estos hechos. “Animamos a seguir denunciando y nos comprometemos a seguir luchando por los derechos de todas las mujeres, especialmente de aquellas que han sufrido ataques siempre injustificados”, ha señalado.

Barrachina ha destacado también que la Generalitat ha destinado en los presupuestos en tramitación un total de 45,2 millones de euros a la lucha contra la violencia sobre la mujer, una cantidad que, según ha indicado, supone un incremento respecto a ejercicios anteriores.

La actuación se basa en la normativa autonómica que permite a la Generalitat ejercer la acción popular en procedimientos penales por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos que generen alarma social o provoquen lesiones graves.

La Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana establece que la administración autonómica podrá personarse en estos procedimientos para representar la defensa del interés público y reforzar la respuesta institucional frente a esta problemática social.

Desde el Consell han subrayado que la violencia sobre la mujer constituye un problema de interés general que requiere una actuación activa de los poderes públicos para avanzar hacia su erradicación.