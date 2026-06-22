La Generalitat impulsa 15 rutas de senderismo en el interior de Castellón para potenciar el turismo de naturaleza y frenar la despoblación

La Generalitat ha desarrollado y puesto en valor 15 rutas de senderismo en el interior de la provincia de Castellón con el objetivo de impulsar el turismo de naturaleza y dinamizar el medio rural. Las actuaciones forman parte del programa ‘Sendes de la Comunitat Valenciana’, una iniciativa orientada a combatir la despoblación mediante la recuperación y promoción de senderos en municipios del interior.

Las actuaciones de acondicionamiento y señalización se han realizado en rutas de los municipios de Cinctorres, Castellfort, Ares del Maestrat, Toga, Arañuel, Montanejos, Sierra Engarcerán y Culla. A estas se suman también los senderos de Morella y Zorita del Maestrazgo, presentados recientemente, dentro de un proyecto global que abarca 30 itinerarios en 21 municipios en riesgo de despoblación.

Entre las rutas destacadas se encuentran el SL-CV34 de Cinctorres, el PR-CV308, PR-CV309 y SL-CV64 en Castellfort, el SL-CV46 en Ares del Maestrat, el SL-CV70 en Toga, el SL-CV95 en Arañuel, los senderos SL-CV104 y SL-CV105 en Montanejos, el SL-CV94 en Sierra Engarcerán, el PR-CV01 en Culla, así como el PR-CV230 y PR-CV246 en Zorita del Maestrazgo. Todas ellas combinan patrimonio natural, histórico y paisajístico en entornos de gran valor ambiental.

El proyecto cuenta con una inversión de 490.000 euros procedente de fondos europeos Next Generation y contempla tanto la mejora de infraestructuras como la promoción de las rutas mediante materiales divulgativos. Según la Generalitat, la iniciativa busca generar oportunidades económicas en el interior a través de un turismo sostenible vinculado al senderismo, la hostelería y el comercio local.