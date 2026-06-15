La Generalitat exige al Gobierno la convocatoria de subastas de cogeneración y medidas para evitar cierres industriales

La Generalitat ha exigido al Gobierno de España la activación inmediata de las subastas para nueva cogeneración y la aprobación de una prórroga temporal para las plantas industriales que han agotado o están próximas a agotar su vida útil regulatoria, con el objetivo de evitar cierres y garantizar la continuidad de sectores estratégicos como el cerámico.

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha realizado esta petición durante su participación en la mesa redonda “Cogeneración e industria azulejera: competitividad, transición energética y futuro industrial”, donde ha defendido el papel de esta tecnología para “preservar la competitividad, el empleo y el liderazgo exportador”.

Carrasco ha criticado la falta de avances por parte del Gobierno central y ha señalado que la normativa sobre cogeneración “lleva años pendiente de actualización”, lo que genera incertidumbre en el tejido industrial. En este sentido, ha recordado que hace cinco años se anunció una subasta de 1.200 megavatios que aún no se ha materializado.

“El Gobierno debe convocar de manera inmediata las subastas y habilitar mecanismos transitorios para evitar el cierre de plantas viables y estratégicas”, ha afirmado.

El secretario autonómico ha advertido además del impacto en la industria cerámica, especialmente en la provincia de Castellón, donde existen 73 instalaciones de cogeneración vinculadas al sector, de las que aproximadamente la mitad están inactivas tras finalizar su vida útil regulatoria.

Carrasco ha alertado de que el sector afronta también la reducción de derechos gratuitos de emisión, lo que podría suponer un sobrecoste relevante para una industria “difícil de descarbonizar por la intensidad térmica de sus procesos”.

El Consell sostiene que la cogeneración es una infraestructura “estratégica” por su eficiencia energética y su papel en la competitividad industrial, y defiende que su mantenimiento es clave para el empleo y la inversión en la Comunitat Valenciana.