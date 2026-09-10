La Generalitat destina 76 millones a dos proyectos de bp en Castellón para impulsar el hidrógeno verde y los combustibles sostenibles

La Generalitat Valenciana ha concedido 76 millones de euros a bp Energía España y a su filial Castellón Green Hydrogen Phase 2 para desarrollar dos proyectos relacionados con el hidrógeno renovable y los combustibles sostenibles en Castellón.

El DOGV ha publicado este jueves el decreto que recoge estas ayudas, financiadas con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027 y gestionadas por Ivace+i.

La mayor parte, 66,3 millones de euros, se destinará a una planta de hidrógeno verde de entre 60 y 100 megavatios. El proyecto permitirá sustituir parte del hidrógeno gris que utiliza actualmente la refinería de bp en Castellón.

Los otros 9,7 millones servirán para desarrollar una planta de pretratamiento destinada a producir combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y el transporte por carretera (HVO) a partir de materias primas como aceites usados, grasas animales y residuos oleaginosos.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que estos proyectos son una oportunidad para “fortalecer la industria de Castellón y de la Comunitat Valenciana, atraer inversión y crear oportunidades para las empresas valencianas”.

Cano ha defendido además que las iniciativas tendrán un “efecto tractor” sobre el tejido productivo y permitirán situar a la Comunitat Valenciana en la nueva economía energética.

La consellera ha subrayado que “sostenibilidad e industria deben avanzar de la mano” y que apostar por nuevas tecnologías energéticas supone también apostar por el conocimiento, la innovación y la competitividad empresarial.

Las ayudas se repartirán entre 2026 y 2029 y cubrirán entre el 40 % y el 50 % de las actuaciones subvencionables.