La Generalitat destina 685.000 euros a recuperar las zonas afectadas por el incendio de la Calderona

La Generalitat ha iniciado la primera fase de recuperación de las zonas afectadas por el incendio que comenzó el pasado 20 de agosto en Segorbe y se extendió hasta Gátova. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 684.594 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado este lunes el plan a los responsables de los municipios afectados durante una visita al observatorio forestal de El Pico del Águila.

El incendio afectó a 597,28 hectáreas del Parque Natural de la Serra Calderona. Esta primera fase contempla el tratamiento de la vegetación quemada, la recuperación de pistas forestales y distintas medidas para frenar la erosión.

"Apagar el fuego es solo el principio. Recuperar el monte también es nuestra responsabilidad", ha señalado Martínez Mus, quien ha explicado que la Generalitat ya está actuando para restaurar el terreno y preparar la zona para posteriores trabajos de recuperación.

Recuperación de caminos y vegetación

Los trabajos incluyen el tratamiento de la vegetación gravemente afectada. En las zonas arboladas se retirarán y tratarán los restos mediante trabajos de apeo, desramado, tronzado y astillado, mientras que en las áreas de matorral se realizarán trabajos de corte y astillado.

También se actuará sobre los árboles y restos vegetales situados junto a caminos y pistas que puedan suponer un riesgo para la circulación.

Una de las principales actuaciones será la recuperación de 63.784 metros cuadrados de firmes de caminos, con el objetivo de recuperar su transitabilidad y facilitar el acceso a las zonas afectadas. Cuando sea necesario, se aportarán materiales granulares o se pavimentarán determinados tramos con hormigón.

"Recuperar los accesos es el primer paso para poder llegar al terreno, evaluar los daños, controlar la erosión y desarrollar las actuaciones de restauración", ha indicado el vicepresidente.

El plan contempla además la adecuación y construcción de cunetas, la mejora de los pasos de agua y la protección de los cruces con cauces y de los taludes más vulnerables a la erosión.

La Generalitat prevé desarrollar en fases posteriores trabajos de reforestación para mejorar la composición de la flora.

La Generalitat destina 684.594 euros a recuperar las zonas afectadas por el incendio de la Calderona | GVA

Más vigilancia forestal

Durante la visita, Martínez Mus también ha destacado el refuerzo de la red de vigilancia preventiva de incendios con diez nuevos observatorios forestales, una actuación financiada con 2,19 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

Nueve de estos observatorios ya están en servicio. El de Tristán, en Segorbe, continúa en ejecución y está previsto que las obras finalicen en octubre.

"La prevención y la anticipación son fundamentales. Detectar antes significa poder movilizar antes los medios y actuar con mayor rapidez", ha afirmado Martínez Mus.

La Generalitat destina 684.594 euros a recuperar las zonas afectadas por el incendio de la Calderona | GVA

El Observatorio Forestal del Pico del Águila, donde se ha presentado el plan de recuperación, está operativo desde julio de 2024 y ha contado con una inversión de más de 200.000 euros.