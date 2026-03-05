La gastronomía de la Magdalena se hace accesible para celíacos

Castellón apuesta por la igualdad y la inclusión, y este año reforzará las medidas para que las personas con enfermedad celíaca puedan disfrutar de la Magdalena con mayor normalidad y seguridad. La paella monumental de la Romería del domingo se elaborará apta para celíacos, y los mesones y foodtrucks contarán con espacios sin gluten.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “las fiestas de la Magdalena se disfrutan y se viven en la calle, y socializamos alrededor de una mesa”. Selma ha recordado que hasta ahora muchas personas celíacas tenían dificultades para participar en los momentos gastronómicos más populares, y que con estas acciones se busca que puedan disfrutar plenamente de la programación festiva.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha subrayado que “el compromiso de este equipo de gobierno es facilitar la vida a sus ciudadanos, que nadie se quede excluido y que puedan disfrutar de sus momentos de ocio sin problemas”.

Estas medidas son fruto de la colaboración municipal con la Asociación de Personas Afectadas de Enfermedad Celíaca de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) y siguen la línea de acciones inclusivas iniciadas en la Cabalgata de Reyes con caramelos sin gluten.

La paella monumental, tradicionalmente cocinada a los pies del ermitorio de la Magdalena, será este año apta para celíacos. Además, se han incorporado zonas seguras en ferias y mesones, como el Mesón de la Tapa y la Cerveza —con cerveza sin gluten y sin alcohol—, el Mercado Gastronómico de la plaza Bisbe Pont i Gol —con propuestas de Sabor a Colombia— y la Feria de Foodtrucks de la plaza Illes Columbretes —con el puesto Sabor a Pirineos.

Como cierre de la programación inclusiva, el lunes 9 de marzo a las 14:30 horas se celebrará una “Celiquedada” en la Feria de Foodtrucks, con sorteos, sorpresas y la posibilidad de comer en el puesto adaptado para personas celíacas.