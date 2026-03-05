Futas Torres estrena campaña para destacar su 'sabor auténtico'

La marca de frutas Torres, líder nacional en cítricos premium, ha lanzado su primera campaña junto a la agencia Darwin & Verne. Bajo el lema “Sabes que saben”, el trabajo recurre al humor para acercar la marca al público y destacar su valor diferencial: un sabor auténtico y reconocible.

La campaña parte del insight de que encontrar una naranja o mandarina con todo su sabor puede ser una lotería. La pegatina de Torres se convierte así en un sello de garantía, mientras que el juego de palabras con la expresión “no sabe como el resto” refuerza la notoriedad de la marca de manera creativa. Los personajes de los anuncios experimentan epifanías al probar la fruta, subrayando el sabor como elemento central.

La dirección de fotografía juega un papel destacado, combinando tonos fríos de azul y naranjas cálidos para resaltar la fruta y la experiencia sensorial de los personajes. La campaña incluye tres ejecuciones centradas en distintos públicos: jóvenes con mandarinas, un matrimonio de mediana edad con naranjas y zumo, y una mujer senior en la frutería, destacando el conocimiento de los profesionales del sector.

Además de televisión y medios digitales, la campaña se extiende a puntos de venta, vinilos de autobuses, redes sociales y una pop-up store en Callao, con más acciones previstas en los próximos meses.