La Fundación Ateneu Castelló subasta la obra “Cogiendo las riendas” de Mari Carmen López Olivares para financiar el CRAPPS

La Fundación Ateneu Castelló ha iniciado una Subasta Solidaria con la obra “Cogiendo las riendas”, de la artista Mari Carmen López Olivares, con el objetivo de recaudar fondos para la creación del Centro de Rehabilitación para la Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS).

La pieza, de 73 x 53 cm y realizada en 2003, forma parte de la serie “Pinzas” de López Olivares, desarrollada durante su periodo constructivista (2003–2010). Ha sido exhibida en ferias y galerías tanto nacionales como internacionales, entre ellas la Affordable Art Fair de Londres (2003), FAIM Madrid (2006) y galerías de Sevilla, Madrid, Úbeda y Castellón.

Según la artista, la obra surge de su admiración por Caravaggio y su claroscuro, planteando una reflexión sobre la introspección humana y la idea de que “ante la falta de cordura de la Humanidad, es finalmente Dios quien sujeta las riendas”.

La subasta comenzó hoy, martes 24 de febrero, a las 9:00 horas y finalizará el jueves 26 a las 22:00 horas. La puja inicial es de 400 euros, con un incremento mínimo de 10 euros, y se realiza exclusivamente a través de Instagram, mediante comentarios en el post oficial de la Fundación. La última oferta registrada antes del cierre será la ganadora.

La presidenta de la Fundación, Amalia Diéguez, destacó la importancia de la iniciativa: “La totalidad del importe recaudado se destinará íntegramente al desarrollo del CRAPPS, un proyecto orientado a promover la autonomía personal, el bienestar y la participación social”.

La Fundación Ateneu Castelló, con sede en Castellón, mantiene su compromiso con la inclusión y la promoción social, fomentando la participación ciudadana en proyectos con impacto directo en la comunidad.