FUGA Penyagolosa Trails regresa el 24 de abril de 2027, 28 años después de la primera Marató i Mitja

FUGA Penyagolosa Trails ya tiene fecha para su próxima edición. La emblemática prueba de trail running de la provincia de Castellón volverá a reunir a corredores de todo el mundo el próximo 24 de abril de 2027, una fecha con un significado especial para la organización y para todos los participantes: se cumplirán exactamente 28 años desde la primera salida de la Marató i Mitja (MiM), celebrada en 1999.

La organización ha anunciado la fecha este domingo a través de un vídeo publicado en sus canales oficiales, en el que se repasa la historia de una carrera ligada a los caminos que unen Castelló de la Plana con Sant Joan de Penyagolosa y que se ha convertido en uno de los grandes referentes del trail running.

La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha destacado que FUGA Penyagolosa Trails “es mucho más que una carrera”, al considerar que representa una muestra del potencial deportivo de la provincia y de la unión entre municipios y vecinos que cada año acompañan a los corredores durante el recorrido.

Por su parte, el director de la prueba, Tico Cervera, ha señalado que recuperar la fecha del 24 de abril supone “un guiño precioso a los orígenes” de la carrera y ha remarcado que, casi tres décadas después, se mantiene la misma ilusión y el mismo respeto por los caminos hacia Sant Joan de Penyagolosa.

La edición de 2027 contará con la celebración de la 28ª Marató i Mitja, de 60 kilómetros, y la 15ª edición de la CSP, la prueba de mayor distancia con 106 kilómetros, dos modalidades que mantienen a FUGA Penyagolosa Trails como una cita imprescindible del calendario internacional de montaña.

En los próximos meses, la organización dará a conocer los plazos oficiales para la apertura de preinscripciones y la fecha del sorteo de dorsales.