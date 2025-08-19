El fuego se mantiene activo entre Tales y Artana

Fernando Pérez, Jefe de la Sección Forestal del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón, aseguró ayer en Onda Cero Castellón que esperaban entre 10 y 15 incendios durante la tarde. Por desgracia no falló. Fueron exactamente quince las actuaciones que llevaron a cabo los Bomberos en la provincia de Castellón. Barracas, Pina del Montalgrao, La Vall de l`Alba, Vistabella, Cortes de Arenoso, Culla y Benicarló han sido algunas de las localidades afectadas por estos conatos de incendio que tienen un punto en común, haberse iniciado a consecuencia de la caída de un rayo.

Entre Tales y Artana

La mayoría de estos incendios ya han sido controlados o extinguidos pero hay uno que ha seguido en activo durante toda la noche, es el que se encuentra en el monte Espino, entre Tales y Artana. Las labores de extinción se han complicado debido a que el lugar en el que sigue activo no se puede acceder vía terrestre. Son los medios aéreos los encargados de la extinción del fuego en este caso y desde Bomberos, aseguran que la evolución es favorable. Fuentes de Ayodar

En la última actualización que han realizado desde Bomberos, han informado de que alrededor de las 09:00h de la mañana de hoy, se ha localizado un nuevo incendio por posible caída de rayo en Fuentes de Ayodar. Se han movilizado 3 aeronaves, una dotación de Bomberos de Castellón y una dotación de Bomberos de la Generalitat Valenciana.

Riesgo extremo

De cara al día de hoy se prevé que se mantenga la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia y también la posibilidad de tormentas secas en el litoral. Si hay alguna noticia positiva es que las precipitaciones hacen que las temperaturas bajen y durante la tarde de hoy esperamos varias en el interior de la provincia eso sí, habrá que estar pendientes del cielo por si se convierten en tormentas fuertes y pasen a ser una nueva preocupación.