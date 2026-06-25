Finalizan las obras del TRAM de Castellón en el centro de la ciudad tras una inversión de 1,3 millones

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón han dado por concluidas las obras de la segunda fase de reparación del carril del TRAM de Castellón en el centro de la ciudad, una actuación que ha supuesto la renovación completa de la plataforma ferroviaria y del pavimento en varios puntos clave del casco urbano.

Los trabajos, con una inversión de 1,3 millones de euros, han afectado a calles como Zaragoza, Gobernador o Campoamor, además de plazas céntricas, y han incluido la sustitución del antiguo adoquinado por un firme de mezcla bituminosa con acabado que imita el aspecto original.

La intervención también ha permitido renovar la red de drenaje y los sistemas de guiado del tranvía, con el objetivo de mejorar la seguridad y la durabilidad de la infraestructura.

Las obras se han ejecutado en dos fases para compatibilizarlas con la actividad diaria de la ciudad y las fiestas locales. Con su finalización, se recupera la normalidad en la circulación del TRAM en el centro y se activa el servicio de verano hacia las playas de Benicàssim, con conexión directa y sin transbordos.

Además, se mantienen los servicios nocturnos habituales durante los fines de semana y vísperas de festivo, con circulación ampliada hasta las tres de la madrugada.