El FIB mantiene su acento británico con The Kooks y Kaiser Chiefs en la segunda jornada

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) mantiene este viernes su acento británico con The Kooks y Kaiser Chiefs como principales reclamoS de una segunda jornada que llega después de un estreno marcado por el calor y una notable afluencia de público que llenó el recinto desde primera hora de la tarde.

Tras el regreso de Franz Ferdinand como gran protagonista de la primera noche, el festival vuelve a mirar hacia Reino Unido con la banda liderada por Luke Pritchard, uno de los nombres más esperados de esta edición, que subirá al escenario Heineken a las 22:00 horas para repasar algunos de los temas que marcaron la explosión del indie británico de mediados de los años 2000.

The Kooks tomarán el relevo de una primera jornada en la que miles de asistentes desafiaron el calor para disfrutar del arranque del FIB, con los abanicos convertidos en uno de los elementos más visibles del recinto y con actuaciones como las de Carlos Ares, Ultraligera o Franz Ferdinand como algunos de los momentos destacados.

La programación del viernes arrancará a las 18:00 horas y volverá a combinar nombres internacionales con una amplia presencia nacional. Antes de The Kooks, el escenario Heineken recibirá a La La Love You (20:00 horas), uno de los grupos más populares del panorama español gracias a canciones como ‘El Fin del Mundo’ o ‘El principio de algo’.

La noche continuará en el escenario principal con Kaiser Chiefs, otro de los grandes nombres del indie británico, que actuarán a medianoche.

La banda de Leeds, conocida por himnos como ‘Ruby’ o ‘I Predict a Riot’, aportará su habitual energía en directo antes del cierre de Pendulum Live a partir de las 2:45 horas con un espectáculo que fusionará rock y electrónica.

El escenario Cutty Sark apostará por una programación de marcado carácter alternativo con Nuevos Vicios, Marlena, Veintiuno, los británicos The Reytons, Sophie Ellis-Bextor y Example, encargado de poner el cierre a partir de las 3:45 horas.

Por su parte, el escenario Repsol reunirá las propuestas de Rata, Deadletter, Flowerovlove, Neverland Bari, Vera Fauna y Maadraassoo, en una jornada que volverá a combinar nuevas voces del indie y la escena emergente.

La música electrónica volverá a tener protagonismo en el espacio South Beach Club, donde actuarán de forma consecutiva Stroc, Biondo, Ariezzz y Lucía Gea, prolongando la actividad hasta las 5:00 horas.

Con una programación que alterna artistas consolidados y nuevas propuestas, el FIB afronta su segunda jornada dispuesto a prolongar la energía de su estreno.

Después de una primera noche de guitarras y regreso al espíritu británico que históricamente ha acompañado al festival, The Kooks y Kaiser Chiefs liderarán una cita en la que el indie, el rock y la electrónica volverán a compartir protagonismo en Benicàssim.